Campania: De Luca, spero sia finito decennio di ignoranza al potere

- "In Italia non ci annoiamo, almeno questo è scontato. Un grande storico francese diceva l’Italia essere il Paese della sublime debolezza. I mille campanili, il municipalismo, della grande arte. Rimane questo Paese. Alcune vicende giudiziarie e di altro tipo che sono state alla nostra attenzione. Mi auguro che le vicende di queste ore e di questi giorni rappresentino la fine del decennio della stupidità, della volgarità, per dirla con Eduardo, della “ciucciaria” al potere. Abbiamo avuto un decennio nel quale è accaduto di tutto nel nostro Paese. Ma si sono diffusi soprattutto comportamenti, linguaggi e atteggiamenti e tendenze politiche degne davvero della barbarie". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)