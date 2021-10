Lega: De Luca, Salvini e 5 Stelle protagonisti di decennio di stupidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per dieci anni la Lega ha rappresentato l’aggressione continua, i mille twett quotidiani, l’incitamento all’aggressività. E dietro tutto questo c’era quella immagine. Perfino patetica. Il problema vero è la valanga decennale di banalità e aggressività che abbiamo scaricato nel dibattito pubblico. Salvini ha immaginato con qualcuno che la politica si riducesse ai tweet, che tristezza. Immaginare che un Paese come l’Italia potesse cadere nelle mani di questi signori fa venire i brividi. Questo decennio ha avuto altri esponenti come quelli delle Cinque Stelle che hanno partecipato a ignoranza al potere. La sottocultura della banalità, le scemenze più clamorose. Che pure hanno dominato la vita pubblica del nostro Paese con la complicità dell’informazione interessata solo agli ascolti ma solo a favorire gli accapigliamenti. Dieci anni di stupidità". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)