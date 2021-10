© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altra vicenda giudiziaria ha riguardato ex sindaco calabrese, anche qui ideologizzazioni e schieramenti. Sarebbe bello avere il silenzio sulle vicende giudiziarie. Poter parlare dei problemi dell’Italia e dell’immigrazione ma senza mescolare sentenze giudiziarie con vicende che ci accompagneranno per lungo periodo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)