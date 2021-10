Green Pass: De Luca, vicequestore sul palco no vax è cabaret

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altri episodi tra cronaca e cabaret che rientrano in decennio della ciucciaria. Un vicequestore si è esibita sul palco dei No Nax ‘a difesa della Costituzione’. L’immagine che ho visto mi ha ricordato Wanda Osiris, mancavano solo i ballerini a fare da contorno. Nunzia Schillirò, vicequestore su un palco a parlare contro il green pass, a parlare di costituzione. Di leggi primarie. Schillirò. Credo che ci sarà qualche intervento e me lo auguro da parte del ministro dell’Interno e del Capo della Polizia. Siamo oltre". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)