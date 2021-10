Vaccini: De Luca, da governo troppi errori di comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi è stato un dibattito che è diventato noioso sul green Pass nel nostro Paese. Che è intervenuto nel momento in cui la campagna di vaccinazione si è bloccata. Per errori gravi fatti dal governo nazionale nella comunicazione. Ricordo la vicenda di Astrazeneca, del mix vaccinale. Questo ha pesato gravemente su blocco campagna vaccinazione che ha creato incertezze e diffidenze. Ma anche una campagna di irresponsabilità politica di Lega e Fratelli d’Italia che hanno mostrato in un annoe mezzopassato, elementi di totale irresponsabilità". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)