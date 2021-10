Milano 2021: Sala, io indipendente, competente e incorruttibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo di avere da parte mia tre garanzie: sono indipendente, competente e incorruttibile". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenuto questa mattina su Sky Tg24. In vista delle elezioni amministrative il sindaco uscente e candidato per il centrosinistra ha spiegato che vincere al primo turno a Milano "storicamente non è semplice, poi è chiaro che dico ai miei 'proviamoci, vinciamo al primo turno'. Faccio notare - ha aggiunto - che meno di un mese fa Salvini disse che la destra avrebbe stravinto, ora il loro obbiettivo è il ballottaggio. Io alle chiacchere preferisco il lavoro quindi è inutile fare proclami, cerchiamo di uscire bene al primo turno". Alla domanda su quale potrà essere il peso a livello nazionale delle elezioni nelle grandi città come Milano, Torino, Roma e Napoli, Sala ha sottolineato: "Fino a poco tempo fa si sembrava che le prossime elezioni del 2023 fossero già segnate con le destra vincente e noi nel ruolo di 'comprimari'. Io dico vediamo come se ne esce adesso e se ne uscissimo bene allora dovremo pensare al 2023 con coraggio. L'importante per noi è rinfrancarci e non dare per scontato che la destra sia invincibile". (Rem)