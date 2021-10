Napoli: controlli dei Nas, sequestrati 50 kg di prodotti ittici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nas di Napoli, in un'operazione finalizzata al contrasto del fenomeno della vendita illegale di prodotti ittici, hanno sequestro di 50 kg di prodotti ittici e denunciato un soggetto in stato di libertà. I Nas hanno svolto dei controlli all'interno del mercato ittico di Pozzuoli (Na), perquisendo tutti gli stand presenti nella struttura. L'operazione è scattata all'alba e i controlli hanno interessato le condizioni igienico sanitarie, lo stato di conservazione e la rintracciabilità di pesci e frutti di mare e sono stati rinvenuti 50 kg di prodotti tenuti in cattivo stato di conservazione per un valore totale di 2500 euro. Durante l'operazione sono state trovate 9 violazioni in materia di igiene e sicurezza e sono state elevate contravvenzioni per 2000 euro. (Ren)