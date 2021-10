Pa: boom di pratiche online per gli Sportelli unici (Suap) delle Camere di commercio nei primi 7 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boom di pratiche amministrative digitali per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa tra gennaio e luglio 2021. Sono infatti oltre 524 mila le procedure completate interamente via Internet nel periodo (il 42 per cento in più del 2020), attraverso lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) gestito dai Comuni in collaborazione con le Camere di commercio attraverso il portale Impresainungiorno (www.impresainungiorno.gov.it). La piattaforma Impresainungiorno è utilizzata oggi dalla metà dei Comuni italiani (3.985), inclusi 53 capoluoghi di provincia fra i quali Milano, Napoli, Torino, Genova, Bari. Record assoluto poi nel mese di luglio, quando le pratiche sono state oltre 82 mila (+22 per cento rispetto a luglio 2020). "I dati dimostrano l'efficacia del Suap delle Camere di commercio", sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. "Già la metà dei Comuni vi ha aderito. Ora speriamo che tutti i Comuni italiani adottino questa piattaforma. Nelle audizioni tenute dalle associazioni di categoria davanti alla Commissione parlamentare per la semplificazione della Camera, è emersa la richiesta da parte degli imprenditori di rapportarsi con una infrastruttura unica e totalmente digitalizzata su tutto il territorio nazionale". (segue) (Com)