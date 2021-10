Equitazione: salto a ostacoli, 290 cavalli iscritti al Sardegna Jumping Tour 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritorna l'evento clou dell'equitazione sarda, uno dei concorsi più prestigiosi a livello nazionale: il Sardegna Jumping Tour. Il concorso nazionale A6* (sei stelle) è organizzato dalla Fise Sardegna insieme all'agenzia regionale Agris con il sostegno finanziario della Regione Sardegna per gli interventi a favore del rilancio del comparto ippico. Entusiastica la risposta in termini di partecipazione ai due fine settimana che animeranno gli impianti Agris di Tanca Regia nel comune di Abbasanta dal 21 al 24 ottobre e dal 28 al 31 ottobre: sono già 290 i cavalli iscritti nonostante manchino ancora una decina di giorni alla chiusura delle liste. E naturalmente, come in ogni edizione, è prevista la partecipazione dei migliori cavalieri sardi e anche di qualche cavaliere prestigioso proveniente dalla Penisola. Saranno ben 82 le gare in programma nelle due settimane del Sardegna Jumping Tour. In lizza i cavalli di 4, 5, 6, 7 anni e oltre. Naturalmente le gare più attese sono i Gran Premi a due manches su ostacoli alti 145/150cm, quelle valide come qualificazione alla finale di Verona e le gare riservate al Trofeo dei Nuraghi per il cavallo nato e allevato in Sardegna purché iscritto nel libri genealogici del cavallo orientale, anglo-arabo o sella italiano. (Rsc)