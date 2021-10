Napoli 2021: Iovino (M5s), con Conte e Manfredi per rilancio della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La città di Napoli sta per vivere un momento di svolta storico e come Movimento 5 stelle siamo orgogliosi di essere i protagonisti di questa svolta. Siamo alle ultime battute di questa campagna elettorale, durante la quale abbiamo visto tramutare la rabbia e la frustrazione di un popolo in speranza ed entusiasmo". Così il deputato del Movimento 5 stelle, responsabile regionale in Campania dei rapporti interni Luigi Iovino, a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale prevista per oggi, alle ore 17 in piazza Dante a Napoli. "Parlando alle piazze - continua Iovino - confrontandoci con le categorie e incontrando i cittadini, abbiamo capito che la gente ha apprezzato il grande lavoro fatto in questi anni al servizio del Paese. Gaetano Manfredi è stato uno dei ministri di punta del secondo Governo a guida del nostro presidente Giuseppe Conte bis. Ed è sulle fondamenta solide di quell'alleanza che abbiamo costruito un grande progetto per Napoli, credibile e realizzabile. Sono certo – prosegue Iovino - che conseguiremo un risultato importante, che ci darà la forza necessaria per affrontare la vera sfida, che è quella di riportare il nostro capoluogo tra le grandi metropoli europee. Non saremo più la città degli eterni cantieri, della disoccupazione record in Europa, delle periferie degradate, di uno dei più prestigiosi centri storici al mondo lasciato cadere a pezzi. Non vogliamo più essere lo zimbello del Paese per una galleria che non si riesce a riaprire e del metrò che passa ogni mezz'ora - conclude Iovino - Tireremo fuori questa città dalle paludi del debito pubblico e dall'isolamento, per rilanciarla e riportarla al posto che merita". (Ren)