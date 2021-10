Amministrative: da domenica 3 ottobre al voto per rinnovare 1.192 Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni di domenica 3 (dalle 7:00 alle 23:00) e lunedì 4 ottobre 2021 (dalle 7:00 alle 15:00) si svolgeranno le consultazioni elettorali amministrative per l’elezione diretta dei sindaci e dei Consigli comunali nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali. L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nei giorni 17 e 18 ottobre 2021. Le consultazioni elettorali amministrative previste nelle giornate del 3 e 4 ottobre 2021 interesseranno 1.192 Comuni (1.154 nelle 15 Regioni a statuto ordinario e 38 nella regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia) per un numero di elettori pari a 12.147.040 distribuiti su 14.505 sezioni. In particolare, andranno al voto 19 capoluoghi di Provincia dei quali 6 anche capoluoghi di Regione: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste. I restanti 13 capoluoghi di provincia chiamati al rinnovo sono Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese. (segue) (Rin)