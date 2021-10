Imprese: sistema Invitalia Startup, tre anni in accelerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Oltre 1.600 Startup in portfolio, una media di un programma di incubazione o accelerazione al giorno, 3 investor day e 18 webinar formativi a settimana. Più di 600 incontri con le startup per accompagnarle alla presentazione della domanda di finanziamento con Smart&Start, Smart Money, Resto al Sud, On – Nuova Nito e Cultura Crea. Oltre 160 milioni di investimenti in equity. Una community Linkedin con 200 membri (e una pagina vetrina con più di 700 follower). Sono questi i principali numeri, sempre in crescita, di Sistema Invitalia Startup, il network che conta 66 tra i più importanti incubatori, acceleratori di impresa, associazioni e business angel italiani, tornati a riunirsi anche quest'anno per fare il punto sui tre anni di attività insieme, con uno sguardo particolare alle sfide da cogliere con il PNRR. Un dialogo promosso da Invitalia in qualità di attore dell'innovazione a livello istituzionale.