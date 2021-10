Imprese: sistema Invitalia Startup, tre anni in accelerazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somma ha evidenziato come Sistema Invitalia Startup nei suoi tre anni di attività abbia colto il bisogno di condivisione e di fare rete che caratterizza il sistema dell’innovazione e delle Startup in Italia. Un sistema che in Italia sta raggiungendo una maturazione tale da renderlo pronto all’impatto con il Pnrr, occasione irripetibile per le risorse economiche messe in campo. Il tempo ristretto a disposizione per il loro utilizzo richiede il massimo impegno da parte di tutti gli attori coinvolti, con la necessità di agire in maniera coesa. Somma ha infine concluso ricordando come Invitalia potrà, grazie al suo ruolo di soggetto pubblico e alle sue stabili interlocuzioni istituzionali, raccogliere e rappresentare a livello centrale le esigenze espresse durante il workshop dal network degli incubatori. La seconda parte dell’evento avrà luogo il 25 ottobre. (Com)