Napoli 2021: Clemente, nostra politica nasce da contatto con i territori, altri non conoscono la città

- "Il 3 e 4 ottobre scriviamo una nuova pagina nel nostro percorso di una politica alta e non altra dai cittadini. Una politica fatta nelle strade, dall’ascolto praticato in questi anni sui territori, dalle tante associazioni, realtà sociali e singoli attivisti che da tempo si spendono per le loro comunità e che oggi portano la loro esperienza per questa causa. Siamo persone abituate a lottare, lo abbiamo dimostrato in questa campagna elettorale, dove altrove pensavano che ci saremmo ritirati perché dietro non avevamo potentati economici o grandi apparati che ci sostenevano, noi siamo diventati insieme sempre più forti, perché credibili, trasparenti, veri". Così la candidata sindaco di Napoli, Alessandra Clemente, sui suoi canali social. "Gli altri - continua la Clemente - quelli che non conoscono la città e che la città non conosce tanto che devono venire in città con gli sponsor per essere rinosciuti, pensavano di avere già vinto, che basti una foto con Conte o un titolo di un giornale per abbatterci, senza presentarsi mai ai dibattiti, senza passeggiare mai liberamente per la città. Ma noi non molliamo - prosegue - non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo mai. Non molliamo perché Napoli è il luogo dei sogni. Perché crediamo in noi stessi e non consentiremo mai che Napoli non creda in se stessa! Siamo riusciti a fare l’impensabile, portare al centro del dibattito politico un’idea di città sostenibile, vivibile per tutti, partendo dalle periferie e arrivando fino al cuore di Napoli. Una città che sia efficiente, con più servizi, con trasporti migliori, più pulita e verde, ma che, attenzione, non trascuri la sua anima, che è fatta di creatività, solidarietà e genio. Una città per le persone e a misura di persone, di donne e uomini che ogni giorno vivono in questo luogo che non ha eguali in giro per il mondo. Una città che è orgogliosa di essere unica e proprio per questo conosciuta in tutto il mondo per la sua straordinarietà e la sua storia". (segue) (Ren)