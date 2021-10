Napoli 2021: Clemente, nostra politica nasce da contatto con i territori, altri non conoscono la città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Città della resistenza, dell’antifascismo, anticamorra - continua Clemente - Devo ringraziare chi l’ha resa possibile: i tecnici, il personale di palco, gli artisti che hanno scelto di essere con noi ieri stasera anche se sono stati chiamati soltanto l’altro ieri sera, ma hanno voluto esserci per condividere con noi questo momento di gioia ma anche di confronto sui temi. Siamo contenti di aver messo in piedi questo evento, rispettando tutte le disposizioni in materia di Covid, perché è fondamentale per il mondo della cultura, dell’arte, tornare a vivere e a far brillare le nostre città, i nostri quartieri, dopo mesi di buio. Voglio ringraziare i membri del mio staff che assieme a me hanno portato avanti questa campagna elettorale, sacrificandosi, levando tempo a loro stessi e alle loro famiglie, spinti solo dalla passione che hanno profuso per la causa che stiamo portando avanti. Perché credetemi, non è stato facile arrivare fin qui, su questo palco stasera, assieme alla fenomenale squadra di candidati che si è formata in questi mesi, uniti da un’idea di città più forte, più moderna, che si rinnova ma che tiene al centro i bisogni dei cittadini. Tantissimi giovani credono nel nostro progetto insieme a chi ha una grande esperienza politica e amministrativa - conclude Clemente - vissuta senza una macchia e che è riuscito a indirizzare sulla strada migliore le straordinarie ernergie messe in campo per questa missione. Napoli è la città dove tutto è possibile!". (Ren)