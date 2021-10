Messina: Siracusano (FI), visita Carfagna segnale di attenzione, continua risanamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita della ministra per il Sud, Mara Carfagna, al prefetto di Messina e commissario straordinario per il risanamento, Cosima Di Stani, in occasione di "una importante riunione operativa presso la prefettura, dimostra l'attenzione di Forza Italia e del governo nazionale rispetto al tema delle baraccopoli della città dello Stretto. L'esecutivo e il ministro Carfagna non si sono limitati a stanziare le risorse, ma stanno seguendo passo passo il percorso di riqualificazione di tanti quartieri e saranno vicini alla nostra comunità, ne sono certa, fino a quando l'ultima famiglia in difficoltà non avrà una casa dignitosa. Un segnale importante per Messina e per la Sicilia intera". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. (segue) (Com)