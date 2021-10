Napoli: controlli al trasporto scolastico, 4 sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia locale di Napoli, nell'ambito dei controlli sul trasporto scolastico, ha controllato 10 veicoli nella zona del centro storico e 3 sono stati sanzionati col fermo amministrativo dei veicoli per due mesi ed il ritiro della carta di circolazione perché trovati a svolgere l'attività di trasporto in modo totalmente abusivo. Un altro conducente è stato multato per aver trasportato un numero di passeggeri superiore rispetto a quello consentito dalla carta di circolazione.(Ren)