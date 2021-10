Imprese: Avio Aero, il Catalyst ha completato il primo volo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il motore può contare anche un altro primato: è il primo turboelica a essere dotato del Fadec (Full Authority Digital Engine Control), ovvero il sistema di controllo integrato di elica e motore che assicura al pilota un miglior controllo e una maggiore reattività, semplificando inoltre l’integrazione tra il propulsore e l’avionica in caso di pilotaggio da remoto. Il propulsore è stato sviluppato con tecnologie europee, anche grazie a finanziamenti comunitari e nazionali. Questo rende il Catalyst un motore Nlr (No-License Required) e, in particolare, Itar-free, dunque esente dal controllo governativo statunitense sulle esportazioni. La supply chain e l’intera filiera produttiva resteranno nell’eco-sistema produttivo europeo. I siti Ge coinvolti nel programma sono: Ge Aviation Czech, Avio Aero in Italia e Polonia, il Ge Aviation Advanced Technology di Monaco (Germania) e il Ge Engineering Design Center di Varsavia (Polonia). In particolare, Avio Aero è stata protagonista nella fase dello sviluppo e ha guidato il programma realizzando a Torino il progetto dell’architettura motore e l’integrazione del sistema, a Bari (in collaborazione con il Politecnico di Bari) il sistema Fadec, a Pomigliano d’Arco e Torino i vari sottosistemi, tra cui il combustore e le trasmissioni e infine, a Brindisi le componenti in additive manufacturing. Le caratteristiche del Catalyst hanno portato il motore ad avere un ruolo di primo piano in Clean Sky2, la più grande partnership pubblica-privata europea di ricerca e sviluppo tra la Commissione europea e l'Industria aeronautica europea, nata con lo scopo di sviluppare tecnologie innovative dedicate alla decarbonizzazione del trasporto aereo. (Com)