Industria: Ripamonti, bene commessa per sei P180, grande impegno Lega

- Il senatore savonese della Lega Paolo Ripamonti esprime "soddisfazione per la commessa di sei P180 di Piaggio Aerospace, che chiude il percorso di messa a terra dei 780 milioni di euro destinati all’azienda, fondi necessari a garantire la continuità produttiva in questa fase commissariale e che consentono altresì una boccata di ossigeno anche per Laerh di Savona. Ho seguito questa vertenza sin dagli inizi - spiega in una nota - rendendomi disponibile per incontri e riunioni con le parti sindacali, così da consolidare quell’intento comune volto a salvaguardare un patrimonio fondamentale e strategico dal punto di vista industriale e sociale qual è quello rappresentato da Piaggio. Sento di dover ringraziare i colleghi Sara Foscolo e Francesco Bruzzone, e l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti. Grazie anche al commissario Nicastro, figura fondamentale per il salvataggio di Piaggio, che con professionalità e visione, ha consentito all'azienda di rimanere sempre viva, anche nei momenti più tormentati. Infine, oltre al ministro Giorgetti, che ringrazio per la concreta disponibilità, ricordo l’impegno dei sottosegretari Pucciarelli e Castelli, le quali ognuna per la sua sfera di azione, hanno consentito a questa delicata di entrare in una fase nuova che confido sia anche risolutiva". (Com)