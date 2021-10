Sanità: Muscarà (M5s), riattivare reparto terapia dolore del Cardarelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giova ricordare – continua Muscarà nella sua interrogazione - che l'offerta di cure palliative in Campania è insoddisfacente nei tre livelli di assistenza (residenziale, ambulatoriale e domiciliare), a fronte di un numero di malati terminali stimato in circa 20mila l'anno, a cui si aggiungono quelli affetti da forme inguaribili di patologie non oncologiche, neurologiche, polmonari, infettive e metaboliche. L'insufficienza di strutture specializzate determina il ricorso a livelli di cure inappropriati, come ricoveri in rianimazione, nelle medicine e in altri reparti che sarebbero deputati ad altro, generando uno spreco di risorse, tenuto conto che il costo giornaliero di un ricovero in un reparto come quello per la terapia del dolore varia dai 252 ai 385 euro, contro i 2mila euro di una rianimazione. Senza dimenticare l'assoluta inadeguatezza delle cure - conclude - tenuto conto che i pazienti vengono ospitati in contesti estremamente medicalizzati e scarsamente umanizzati". (Ren)