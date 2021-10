Amministrative: Gelmini, andare a votare, voto è diritto ma anche dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste elezioni amministrative "si teme l’astensione. Io non credo particolarmente ai sondaggi, però ho letto sui giornali che alcuni sondaggisti paventano il rischio di una partecipazione limitata. Questo sarebbe davvero un peccato, perché queste elezioni, che vedono il voto a Milano, ma anche in 1.500 Comuni in giro per l’Italia, devono rappresentare anche un ritorno della democrazia". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, in una intervista a "Telelombardia". "Il mio appello è di andare a votare, perché il voto è sicuramente un diritto, ma anche un dovere. La democrazia si nutre della partecipazione popolare, bisogna vincere la pigrizia, forse anche la preoccupazione e lo sconforto, e assumersi la responsabilità di decidere", ha concluso. (Rin)