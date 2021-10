Elezioni amministrative: Tofalo (M5s), a Salerno con il Movimento in campo per cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Giuseppe Conte e Elisabetta Barone per un progetto concreto, reale, finalmente alternativo per Salerno. Una campagna elettorale emozionante e dinamica, piena di slancio, che ha consolidato l'entusiasmo per il nuovo percorso del M5S guidato dal Presidente Conte. Proseguiremo nella nostra idea di città sempre più fruibile per i salernitani". Così il deputato salernitano del Movimento 5 stelle Angelo Tofalo. "La città di Salerno - prosegue - sta vivendo un momento di grande novità e come Movimento 5 stelle siamo orgogliosi di essere tra i protagonisti di questa nuova partecipazione civile. Guardiamo con fiducia alle amministrative del 3 e 4 ottobre: un'opportunità per la nostra comunità che non possiamo non cogliere. Il nostro è un progetto innovativo, concreto, reale e lo abbiamo raccontato ai cittadini che finalmente, dopo anni, potranno scegliere un'alternativa per la nostra Salerno". (segue) (Ren)