Elezioni amministrative: Tofalo (M5s), a Salerno con il Movimento in campo per cambiamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salerno - sottolinea Tofalo - è una città che non è cresciuta in maniera equilibrata ed armoniosa. Le stesse attenzioni per il centro non si verificano in periferia, sempre più lontane e defraudate. Sono le periferie che devono farsi sentire con il loro voto. Ora insieme dobbiamo costruire il futuro della nostra città. Siamo alle ultime battute di questa campagna elettorale, durante la quale abbiamo visto tramutare la rabbia e la frustrazione di un popolo in speranza ed entusiasmo. Parlando alle piazze, confrontandoci con le categorie e incontrando i cittadini, abbiamo capito che la gente ha apprezzato il grande lavoro fatto in questi anni al servizio del Paese. Voglio concludere solo con un grazie. Voglio esprimere la mia gratitudine verso i 32 candidati della lista del M5S e gli oltre 200 della coalizione, per la passione, l'impegno e il profondo senso di missione". "Qualunque sarà l'esito finale il nostro entusiasmo ha generato un'onda di cambiamento per il futuro", conclude Tofalo. (Ren)