Imprese: Eni gas e luce e Hyundai, accordo per lo sviluppo della mobilità elettrica (2)

- Hyundai potrà anche installare presso le proprie concessionarie colonnine di ricarica elettrica, pannelli fotovoltaici e adottare le soluzioni di efficientamento energetico di Eni gas e luce. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della strategia per la transizione energetica di Eni, che entro il 2050 sarà leader nella produzione e vendita di prodotti totalmente decarbonizzati. L’accordo rientra tra le iniziative di Eni gas e luce per lo sviluppo del settore della mobilità elettrica in Italia: nel 2019 ha infatti fatto il suo debutto nel mercato della mobilità elettrica con E-Start, la gamma di prodotti di ricarica per veicoli elettrici pensata per clienti residenziali e business. Ad agosto 2021 ha sottoscritto un accordo che prevede l’acquisizione di Be Power che, tramite la controllata Be Charge, è il secondo operatore italiano con oltre 5 mila punti di ricarica per veicoli elettrici sul suolo pubblico. (Com)