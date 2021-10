Napoli: Laboccetta, Pd terrorizzato da Bassolino al ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli anni '80 De Mita provò a trasformare Napoli nella succursale di Nusco. In queste ore De Luca-dinasty, insieme ai suoi nuovi guardaspalle 5Stelle, sta facendo cose allucinanti per fare della Capitale del Mediterraneo la succursale di Salerno. I napoletani hanno l'arma per impedire questo scempio. Io, con Mario Landolfi, e migliaia di elettori napoletani, stiamo lavorando pesantemente per impedire che vada a buon fine questo disegno opaco e perverso. Un progetto innaturale. Abbiamo offerto, alla luce del sole, con lo stile di sempre, un percorso concreto ai napoletani. Uno strumento possibile rispetto al quale invito tutti ad una profonda riflessione. In queste ore mi giunge notizia che i dirigenti del PD napoletano sono letteralmente terrorizzati dall'idea che Bassolino possa arrivare al ballottaggio. Proviamo, in queste ore che sono decisive, a far saltare il disegno di coloro che considerano la cosa pubblica, come cosa loro. Diamogli questo dispiacere. E' ancora possibile. Si faccia in modo che quella maggioranza silenziosa, che da anni pratica la cultura della rinuncia, domenica e lunedì non diserti le urna". Lo ha dichiarato in una nota Amedeo Laboccetta, ex Deputato di Napoli, Presidente di Polo Sud. (Ren)