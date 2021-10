© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, informa di essere a Messina "per assistere ai primi abbattimenti delle baraccopoli. In prefettura - scrive su Twitter - stiamo discutendo dei dettagli tecnici e operativi della demolizione, della bonifica e del ricollocamento dei cittadini". (Rin)