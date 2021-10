Covid: in Sardegna si svuotano terapie intensive, al 5 per cento occupazione posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna scende al 5 per cento (in calo di un punto percentuale) la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, mentre resta stabile all'8 per cento l'occupazione in area medica. Dati, quelli diffusi da Agenas, che testimoniano il miglioramento di tutti i parametri sull'andamento del Covid nell'Isola che si conferma in zona bianca. In calo anche il valore dell'incidenza dei casi, che nell'ultima settimana si attesta intorno ai 21 per 100.000 abitanti (la media nazionale è 37, la soglia critica è 50). La Sardegna ha anche l'Rt più basso d'Italia, 0,57, contro una media nazionale di 0,83. (Rsc)