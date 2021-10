Sardegna: Assl Olbia lancia Open Days itineranti in Gallura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Open Days itineranti in Gallura per permettere a studenti, ragazzi e cittadini che ancora non abbiano ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19 di poterlo fare. L'iniziativa è dell'Assl di Olbia in accordo con i Comuni dei territorio. In buona sostanza l'hub vaccinale di Olbia diventerà mobile e raggiungerà i vari comuni galluresi secondo un calendario in via di definizione. I punti vaccinali mobili saranno attivi dalle 9:30 alle 16:30, il siero utilizzato sarà il Pfizer e non sarà necessaria la prenotazione: basterà presentarsi muniti di documento di identità, tessera sanitaria e modulo di consenso informato compilato. I ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni devono essere accompagnati da un genitore e compilare il consenso del genitore mancante. (Rsc)