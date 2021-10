Imprese: Avio Aero, il Catalyst ha completato il primo volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il motore Catalyst, primo turboelica a essere interamente sviluppato e prodotto in Europa negli ultimi 50 anni, ha completato ieri, giovedì 30 settembre, all’aeroporto di Berlino, il suo primo volo su un aereo sperimentale Beechcraft King Air, per una durata complessiva di un’ora e quaranta minuti. Lo rende noto Avio Aero. Il programma Catalyst è stato lanciato nel 2015 e l’intero processo di progettazione e sviluppo si è svolto completamente in Europa. I test del motore installato sull’aereo sperimentale sono iniziati nel dicembre 2020 e, contemporaneamente, Ge Aviation Turboprop ha consegnato il primo motore aeronavigabile a Textron Aviation per il lancio sul nuovo velivolo turboelica Beechcraft Denali. A oggi, i 16 motori realizzati hanno accumulato più di 2.600 ore di funzionamento, completando 4 prove di certificazione. “Siamo molto soddisfatti per il traguardo raggiunto oggi e orgogliosi del nostro team composto da professionisti e specialisti eccellenti provenienti da tutta Europa”, ha affermato Riccardo Procacci, Ad e general manager di Avio Aero e Ge Aviation Turboprop. “Il primo volo del Catalyst apre la strada a numerose opportunità nell’ambito dell’aviazione generale, in primis con il nostro cliente di lancio Textron Aviation, così come nel settore della Difesa per future applicazioni su droni e addestratori. Questo programma apre la strada a nuove opportunità per sistemi propulsivi ibridi”. (segue) (Com)