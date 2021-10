Imprese: Avio Aero, il Catalyst ha completato il primo volo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il fatto che sia stato completamente progettato, sviluppato e prodotto in Europa - ha affermato Pierfederico Scarpa, vicepresidente Marketing & Sales di Avio Aero - rende il Catalyst un prodotto Itar-free disponibile anche per applicazioni militari e, in questo ambito, i suoi tratti distintivi sono la maturità tecnologica e le eccellenti prestazioni che sono confermate dal processo di validazione e certificazione in corso”. Il Catalyst è un motore che nasce come turboelica e che porterà un cambiamento radicale in questo segmento in termini di prestazioni, oltre ad essere il primo ad avere componenti realizzate con la tecnologia avanzata dell’additive manufacturing. Un motore che vanta un rapporto di compressione di 16:1, il migliore del settore, e che consente di ottenere una diminuzione dei consumi fino al 20 per cento e una potenza di crociera maggiore del 10 per cento rispetto alla concorrenza nella stessa categoria. Questo rende il Catalyst un motore particolarmente adatto anche per velivoli a pilotaggio remoto: grazie alle sue performance, assicura fino al 10 per cento in più di carico utile o tre ore in più di autonomia in una tipica missione. (segue) (Com)