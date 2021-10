Sanità: Muscarà (M5s), riattivare reparto terapia dolore del Cardarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il reparto di terapia del dolore e cure palliative del Cardarelli è stato per anni un riferimento fondamentale per le cure palliative ai malati terminali. L'emergenza Covid ne ha comportato l'accorpamento con altri reparti, con il personale medico che è passato da 5 a 2 unità, con sole due stanze e appena quattro posti letto. Quella della terapia del dolore del Cardarelli è stata, tra l'altro, la prima struttura del genere al Centrosud e la sua presenza ha consentito di raggiungere obiettivi che vanno al di là dell'assistenza sanitaria, ottenendo riconoscimenti scientifici anche a livello internazionale e generando, tra l'altro, risparmi quantificati in circa 4 milioni e 800 mila euro annui. Mi unisco all'appello del dottor Vincenzo Montrone, già primario del reparto, che si sta battendo da mesi perché l'Unità torni operativa come lo era prima dell'esplosione dell'emergenza pandemica". Così la consigliera regionale in Campania del Movimento 5 stelle Maria Muscarà, che sulla questione ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale. (segue) (Ren)