- Goffredo Bettini ha "un'intelligenza politica finissima e Gualtieri è stato un mio ministro che ha fatto bene". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a "L'Aria che tira" su La7. Insieme a Zingaretti "sono persone che conosco e non mi sono offeso che non abbiamo appoggiato Raggi per il rinnovo", ha aggiunto. (Rin)