Sardegna: la proposta di Pais (presidente Consiglio regionale), un collegio tutto sardo per le europee

- Una proposta di legge nazionale per ottenere alla Sardegna un collegio dedicato per le elezioni europee. E' quanto avanzato dal presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, che ha partecipato a Palermo all'assemblea dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto speciale. Attualmente la Sardegna condivide con la Sicilia il collegio Isola che pone la Sardegna in una condizione di svantaggio rispetto all'altra isola italiana. L'idea di dividere il collegio piace anche alla Sicilia. Con la nuova proposta di legge, alla Sardegna potrebbero essere garantiti due seggi. "Il collegio attuale - spiega Pais - ci pone in una condizione di assoluto svantaggio soprattutto per la rappresentatività, un tema centrale, quest'ultimo, soprattutto per quanto riguarda la continuità territoriale". Attualmente nessun sardo siede sugli scranni di Parlamento europeo. Nelle ultime elezioni, la performance di Andrea Soddu, sindaco di Nuoro ed esponente del Pd (conquistò 70 mila preferenze), non fu sufficiente a garantire alla Sardegna la rappresentanza nelle istituzioni europee. (Rsc)