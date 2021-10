Napoli 2021: Manfredi, pronti a riaffermare la centralità della città anche in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli ha bisogno di una grande collaborazione istituzionale e di una giunta tecnica e politica di alto livello in grado di dialogare con Regione e governo centrale. Metteremo in campo il meglio della nostra città per dare risposte ai napoletani. Il tempo delle parole è finito, siamo pronti a riaffermare la centralità di Napoli in Italia e in Europa. A Chiaia con il presidente Vincenzo De Luca dove finalmente è stato installato un sistema di video sorveglianza". Lo ha dichiarato il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. (Ren)