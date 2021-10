Afghanistan: Anci e Lions Clubs alleati per rafforzare rete accoglienza integrata di Comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La firma del protocollo che regola la collaborazione fra i Club Lions italiani con l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - dichiara Mariella Sciammetta presidente del Consiglio dei governatori - è un importante traguardo raggiunto ed esprimo una viva soddisfazione anche a nome di tutti i governatori che quest'anno ho l'onore di coordinare, a cui va il mio ringraziamento per la puntuale e concreta collaborazione. I Comuni sono i primi e diretti interlocutori dei Lions anche in questa circostanza dove occorre attuare azioni in favore dei profughi afghani, vittime di un dramma che ha colpito un intero popolo, operando in modo coordinato e sinergico, per questo abbiamo costituito un tavolo di confronto con le istituzioni da cui è scaturito il protocollo oggi firmato. Siamo 39.000 soci in tutta Italia, una grande forza che rende al Paese un sempre più apprezzato servizio e che opportunamente indirizzata verso chiari obiettivi, in un processo di sussidiarietà con l'azione dei Comuni regolato dall'accordo odierno, porterà certamente grandi risultati in termini di solidarietà alle donne, ai bambini, alle famiglie colpite da questa tragedia".