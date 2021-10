Ex Ilva: sindacati, convocazione entro fine ottobre o presidio permanente al Mise (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo e il ministero dello Sviluppo economico continuano a rimanere in silenzio e si sottraggono a una seria discussione con le organizzazioni sindacali che continuano a richiedere un incontro per ricevere le risposte che oltre 20 mila lavoratori del gruppo e del sistema di appalti rivendicano da troppi anni. Nella giornata odierna verrà inviata una nuova richiesta di incontro ai ministeri competenti: in caso di mancato riscontro in merito a una convocazione da tenersi entro la fine del mese di ottobre, che avvii una reale trattativa, Fim, Fiom e Uilm si autoconvocheranno con presidio permanente presso il ministero dello Sviluppo Economico per chiedere una discussione complessiva a partire dal piano industriale e da quello ambientale, sulle scelte tecnologiche future che il gruppo intende adottare, il percorso di ricollocazione dei lavoratori in Amministrazione straordinaria, chiarezza sulla gestione del mondo degli appalti, utilizzo di fondi per il potenziamento degli ammortizzatori sociali perché il piano possa essere realmente accompagnato da una tenuta sociale e non penalizzi ulteriormente i lavoratori". (Com)