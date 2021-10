Calabria: de Magistris, condanna Lucano ci deve spingere alla vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una Regione dalla quale sono stato espulso perché indagavo su borghesia mafiosa, corruzione e persone coinvolte per reati gravissimi ai vertici di diverse istituzioni, in una Regione dove è difficile rintracciare condanne per corruzione pur di fronte al furto di miliardi di euro da parte di una politica putrefatta dal compromesso morale che ha calpestato diritti e dignità del popolo, in un Paese dove i normali sono trattati da ribelli e sovversivi e dove i deviati diventano i normali ed abusano del potere e della legalità formale, la condanna a 13 anni per Mimmo Lucano, per un uomo che ha agito per umanità, amore e difesa della sua terra, lottando contro le potenti mafie del potere, ci deve spingere tutti fino alla vittoria finale. La Calabria va liberata ora, lo dobbiamo alle calabresi e ai calabresi onesti che sono la stragrande maggioranza". Lo ha affermato in una nota Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria.(Ren)