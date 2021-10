Campania: Borrelli (Verdi), nostro impegno scongiura nuovi inceneritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- " 'Non prevediamo nuovi termovalorizzatori, abbiamo varato un programma importante per realizzare 15 impianti di compostaggio ma li dobbiamo fare perché ancora oggi paghiamo una sanzione europea per inadempienza ambientale'. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De luca, affrontando il tema dei rifiuti in Campania. Se la Campania ha evitato di realizzare nuovi inceneritori che erano previsti dal precedente piano Caldoro è anche e soprattutto grazie al nostro impegno e al fatto che abbiamo spinto la maggioranza a modificare il piano rifiuti puntando sul riciclo a il riuso. Siamo passati dall'ultimo posto in Italia al primo al sud e possiamo ancora migliorare molto". Lo ha detto il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (Ren)