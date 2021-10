Alitalia: Fit-Cisl, chiediamo un chiarimento su formazione personale che deve passare a Ita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appreso dai media che l'amministrazione straordinaria di Alitalia avrebbe bloccato i corsi di formazione per il personale navigante che deve passare a Ita. Se ciò fosse vero ci aspettiamo un chiarimento da parte dei commissari sul perché di questa scelta e quali lavoratrici e lavoratori eventualmente coinvolgerebbe". È quanto dichiara la Fit-Cisl. "Perché impedire a piloti e assistenti di volo che da Alitalia devono passare a Ita di fare le ore di formazione obbligatorie per legge in aula e al simulatore? Ci auguriamo che non si aggiungano ulteriori criticità a quelle già esistenti nel passaggio di testimone tra Alitalia e Ita: ci sembra che la vicenda sia già sufficientemente critica. È necessario che si remi tutti nella stessa direzione", concludono.(Com)