- "Che dice Sala di Mimmo Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi per il business dei migranti? Qualche tempo fa dichiarò che, al suo posto, avrebbe fatto la stessa cosa con tanto di standing ovation. Ora silenzio assoluto. Milano non merita un sindaco del genere". Lo afferma in una nota il deputato della Lega, Igor Iezzi.(Com)