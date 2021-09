Imprese: Enel ospita "Grid Futurability", l'evento pre Cop26 che sottolinea l'importanza delle reti per un futuro a zero emissioni nette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi "Grid Futurability for a Net-Zero World", l'evento di Enel organizzato a Milano nell'ambito della campagna italiana pre-Cop26 volta a promuovere il 2021 come "Anno dell'ambizione climatica" (All4Climate). L'iniziativa - riferisce un comunicato - è stata lanciata allo scopo di favorire il confronto sulla trasformazione delle reti di distribuzione tradizionali nelle cosiddette "Smart Grid" (reti intelligenti) attraverso l'uso combinato di infrastrutture robuste e soluzioni digitali avanzate capaci di rendere le reti elettriche più resilienti, partecipative e sostenibili. La manifestazione, tenutasi presso il Museo della Scienza e della Tecnologia, ha visto la partecipazione di Antonio Cammisecra, direttore della business line Global Infrastructure and Networks di Enel, e di Vincenzo Ranieri, responsabile Infrastructure and Networks Italia di Enel nonché presidente della Eu Dso Entity, la neonata associazione dei distributori di energia elettrica dei Paesi dell'UE. (segue) (Com)