Imprese: Enel ospita "Grid Futurability", l'evento pre Cop26 che sottolinea l'importanza delle reti per un futuro a zero emissioni nette (3)

- "Grid Futurability è l'approccio industriale globale e orientato al cliente adottato da Enel per identificare e dare priorità al rinnovamento, al potenziamento e all'espansione delle reti nei prossimi anni. Tale approccio comporta la diffusione strategica di tecnologie che consentano sia un migliore utilizzo delle reti elettriche esistenti sia la costruzione di Smart Grid completamente digitali capaci di unire infrastrutture robuste e soluzioni tecnologiche avanzate per una maggiore resilienza, partecipazione e sostenibilità, minimizzando l’impatto sulle tariffe per gli utenti finali", ha dichiarato Antonio Cammisecra, direttore della business line Global Infrastructure and Networks di Enel. "Dando priorità agli obiettivi della transizione energetica, Grid Futurability traccia un'efficace roadmap che funge da guida per gli investimenti destinati alle aree sia urbane che rurali, armonizzando le esigenze strategiche nel lungo e nel breve termine, massimizzando i vantaggi e la soddisfazione dei vari stakeholder e mostrando al contempo in che modo possiamo ridurre significativamente l'impronta di carbonio degli asset di rete". Il gruppo Enel ha stanziato 60 miliardi di euro di investimenti nelle reti di distribuzione per il periodo 2021-2030 e, con l'approccio industriale Grid Futurability, utilizzerà le infrastrutture legacy in modo migliore, trasformandole in maniera tale da consentire una maggiore capacità di integrazione delle energie rinnovabili, implementare servizi e mercati di flessibilità locale facendo leva sulle risorse energetiche distribuite e promuovere una partecipazione più attiva di clienti e stakeholder all'elettrificazione delle economie mondiali, per dare un contributo decisivo alle ambizioni "Net-Zero" di intere città e nazioni. (segue) (Com)