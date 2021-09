Sardegna: nuovo stop in commissione su riforma sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Sanità ha chiesto al presidente del Consiglio regionale sardo, Michele Pais, una proroga per esprimere il parere sul piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. Riunito per l'audizione dell'assessore Mario Nieddu, il "parlamentino" ha concluso questa mattina i suoi lavori con la richiesta di un ulteriore termine per esaminare il documento illustrato dal rappresentante dell'esecutivo e dal direttore generale dell'assessorato, Marcello Tidore. Nel merito, Nieddu ha parlato di "riportare la sanità vicina ai cittadini, come è nello spirito della riforma. Ares diventa azienda di servizi per tutte le aziende sanitarie, non solo per le Ats". Tidore ha, poi, spiegato che "il metodo di redazione di questo documento è stato un tavolo tecnico con tutti i commissari. Lo scorporo è stato realizzato in considerazione delle funzioni attribuite ad Ares, che diventa azienda ancillare rispetto alle aziende territoriali, che avranno la potestà territoriale e gestoria mentre Ares terrà compiti iperspecialistici come i concorsi, gli acquisti e la formazione". Giorgio Oppi, leader dell'Udc, ha segnalato "anomalie e acrobazie tese a mortificare medici e personale. Mi parrebbe un progetto prevaricatore che nel caso non può essere approvato così". (segue) (Rsc)