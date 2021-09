Sardegna: a Ortacesus vinti 5 milioni al Gratta e Vinci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque milioni di euro vinti grazie ad gratta e vinci "Miliardario Maxi". E' successo a Ortacesus, 800 abitanti, nel sud Sardegna, nel bar ricevitoria-bar di Ortacesus, il "Pink Point" di via Kennedy. Ne ha dato notizia il titolare del punto vendita, Vittorio Sollai, che, ottenuta conferma ufficiale della vincita ha appeso un maxi cartello dentro il bar con la fotocopia del biglietto vincente (acquistato il 31 agosto scorso). Il vincitore, come ha confermato Sollai, è un cliente abituale. Ora in paese è già scattata la caccia al nuovo milionario. Sarebbe una persona di mezza età. (Rsc)