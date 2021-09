Ex Ilva: sindacati, convocazione entro fine ottobre o presidio permanente al Mise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "si è riunito a Roma il coordinamento nazionale delle Rsu e strutture territoriali di Fim Fiom Uilm del gruppo Acciaierie d’Italia e Ilva in As con la partecipazione dei segretari generali". Lo rendono noto Fim, Fiom e Uilm nazionali. "Nel corso della riunione è stato rappresentato l’andamento e l’esito dell’incontro tenutosi nella serata precedente con il management di Acciaierie d’Italia ma senza la presenza di rappresentanti di Invitalia. L’incontro - proseguono i sindacati - non ha aggiunto significativi elementi di prospettiva e di certezza rispetto a quelli già rappresentati nella riunione del 12 gennaio scorso in cui venne presentata una 'previsione' di possibile piano industriale mai condiviso con le organizzazioni sindacali. Per Fim Fiom Uilm l’unico piano industriale discusso e condiviso resta quello sottoscritto presso il ministero dello Sviluppo economico il 6 settembre 2018 con il quale venivano salvaguardati tutti i livelli occupazionali, comprensivi della garanzia occupazionale per i lavoratori in Ilva in As con la risalita produttiva a 8 milioni di tonnellate prevista al 2024. E, pertanto, un evidente contraddizione il limite occupazionale (10.700 addetti nel 2025 a parità di volumi) per l’ex Ilva prevista nella nota di aggiornamento al Def di cui si è appresa la notizia dai media" . (segue) (Com)