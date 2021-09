Sardegna: via libera in commissione per la legge omnibus, andrà forse in aula il 12 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della commissione Bilancio del Consiglio Regionale alla legge omnibus che contiene una variazione di bilancio da 300 milioni. Il parlamentino ha dato il via libera al provvedimento con i voti della maggioranza di centro-destra (l'opposizione ha votato contro). La legge dovrebbe arrivare in aula il prossimo 12 ottobre, dopo le elezioni amministrative, e ci sarà prevedibilmente un tour de force per approvarla entro il 20 ottobre, in modo tale da far si che le risorse siano spendibili, in particolare i 20 milioni per i danni degli incendi di luglio. Relatore di minoranza sarà Alessandro Solinas (M5s), di maggioranza il presidente della commissione Bilancio Valerio De Giorgi (Misto). (Rsc)