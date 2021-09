Napoli: approvata proroga finanziamento per funicolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Funicolare di Chiaia. In data odierna l'Ustif di Napoli, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune e redatta da Anm, ha concesso la proroga di ulteriori 12 mesi di funzionamento della Funicolare di Chiaia. Le prove eseguite da Anm hanno dato tutte esito favorevole, confermando la sicurezza degli impianti. Pertanto nelle more dell'affidamento dei lavori di revisione ventennale e ammodernamento dell'impianto i cittadini potranno continuare a usufruire della funicolare e la sua chiusura avverrà solo quando inizieranno i suddetti lavori. La procedura di gara per affidare i lavori di cui sopra avranno inizio il 1 ottobre con la prima seduta di gara". Lo ha reso noto il Comune di Napoli. (Ren)