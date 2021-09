Cultura: Franceschini, motiverà le persone nella ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero che a breve anche i teatri possano riempirsi al massimo della loro capienza, in sicurezza, con tutte le misure previste: dal green pass alle mascherine. Col Cts ci confronteremo ancora nei prossimi giorni e faremo, come sempre, il massimo per questo settore". Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini nel corso dell'inaugurazione del nuovo teatro Civico a Rho. "Un teatro che nasce è vita e questo teatro stupendo è anche l'elogio della bellezza", ha poi continuato Franceschini. "Sono certo che in questa ripartenza la cultura avrà un ruolo fondamentale: quello di rimotivare le persone, che adesso hanno voglia di uscire, di vivere. Vedere questa sala piena con il pubblico che partecipa ad un grande evento e sentire l'applauso finale diverrà il simbolo e il segno della rinascita", ha concluso il ministro dal teatro civico di Rho.(Com)