Lucano: Bernini (FI), vale presunzione innocenza, ma sinistra ipocrita

- “La pesante condanna inflitta all’ex sindaco Mimmo Lucano per una lunga serie di reati legati all’immigrazione clandestina ha suscitato a sinistra un’ondata di indignazione senza precedenti". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Per lui come per tutti vale ovviamente la presunzione d’innocenza: era evidentemente improprio considerarlo un simbolo dell’integrazione, e ora sarebbe altrettanto sbagliato trarre conclusioni opposte prima della sentenza definitiva. Ma è insopportabile - sottolinea - l’ipocrisia di chi sostiene che la condanna di Lucano alimenterà la sfiducia nella magistratura dopo aver taciuto per anni di fronte alle offensive giudiziarie contro il centrodestra. Per la sinistra la giustizia è credibile solo se colpisce gli avversari politici?”.(Com)