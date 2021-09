Imprese: Enel ospita "Grid Futurability", l'evento pre Cop26 che sottolinea l'importanza delle reti per un futuro a zero emissioni nette (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'evento, che ha visto la presenza delle principali associazioni italiane e britanniche, sono state evidenziate in termini pratici le sfide che le reti stanno affrontando, come ad esempio il crescente numero di richieste di connessione al servizio soprattutto da parte di asset di generazione rinnovabile distribuita, l'elettrificazione di nuove esigenze energetiche (ad esempio veicoli elettrici, pompe di calore) e nuovi attori del mercato. Inoltre, è stato sottolineato quanto sia importante implementare nuove tecnologie digitali che siano in grado di promuovere una partecipazione più attiva di clienti e stakeholder. L’evento Grid Futurability for a Net-Zero World, presentato da Enel in collaborazione con l’area Reti di Distribuzione di Sse, partner principale di Cop 26 – Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2021 nel Regno Unito, indica quanto sia necessario dare priorità agli aggiornamenti delle infrastrutture energetiche nell'ambito di obiettivi sempre più stringenti di mitigazione del cambiamento climatico e discutere delle misure necessarie a livello internazionale, nazionale e locale. Secondo le ultime stime della società di ricerca Bloomberg New Energy Finance Bnef (Neo2021), per sostenere un nuovo sistema energetico in grado di accogliere la mobilità elettrica e altre forme di elettrificazione insieme alle energie rinnovabili, occorrerà investire oltre 20 trilioni di dollari nelle reti di tutto il mondo entro il 2050. Questi investimenti rappresentano un passo fondamentale sia per estendere la vita delle infrastrutture legacy rendendole adatte ai nuovi scenari operativi sia per ridurre l'impronta di carbonio delle infrastrutture elettriche. (Com)